Tigres se queda a un tanto de igualar la mayor goleada en la historia de la Liga MX; Pumas mantiene el honor en solitario

La noche del viernes Tigres aplastó a Puebla (7-0) en una velada inolvidable para el conjunto de la Sultana del Norte y se instaló como la segunda mayor goleada en la historia de la Liga MX.

El del viernes fue el quinto partido en la historia de la primera división mexicana de futbol en terminar por marcador de 7-0 y el sexto en acabar por diferencia de siete tantos en las canchas mexicanas. La proeza del conjunto felino, digna de aplaudirse, lamentablemente se quedó corta a la hora de igualar la mayor goleada en la historia de la Liga MX.

El 4 de noviembre del 2007 en la cancha del estadio Olímpico Universitario se plantó un conjunto de Veracruz que venía a la baja en el torneo Apertura 2007. Los Pumas de Ricardo Ferretti buscaban meterse a la liguilla y utilizaron a los Tiburones Rojos como escalón para asegurar su reclasificación.

Lee también América vs Querétaro: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 9 de agosto

Con nombres como Pablo Barrera, Leandro Augusto, Esteban Solari y Rubens Sambueza los universitarios apalearon a Veracruz en la que, hasta la fecha, es la mayor goleada en la historia de la Liga MX. Este viernes, Tigres se quedó a un solo gol de emular lo conseguido por Universidad Nacional en 2007.

Mayores goleadas en la historia de la Liga MX