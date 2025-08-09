Andrés Guardado confesó que pudo ser jugador del Cruz Azul; "Me hablaron"

Hace unas semanas el histórico futbolista mexicano Andrés Guardado anunció su retiro oficial del futbol profesional; sin embargo, también confesó que estuvo cerca de convertirse en nuevo jugador del Cruz Azul y que la Máquina pudo ser el último equipo en el que jugara el 'Principito'.

En entrevista para el podcast 'Por mis pelotas' de FOX Sports, Guardado reveló que la Máquina lo contactó una vez que terminó el torneo Clausura 2025; sin embargo, el mediocampista mexicano ya tenía tomada la decisión de "colgar los botines".

“Se me acercó Cruz Azul en su momento, cuando recién terminó el torneo (Clausura 2025). Me hablaron, pero decidí darme un tiempo para elegir qué quería hacer. Al final, opté por colgar los botines. Sí, estoy retirado. Digo, es un secreto a voces. Mucha gente ya lo da por hecho. No he anunciado nada oficial en mis redes, pero ya a día de hoy te puedo confirmar que estoy retirado”, declaró Guardado, retirado a los 38 años.

Así, Guardado termina una carrera de más de 20 años y cinco Mundiales con la Selección Mexicana en su espalda, dejando un legado difícil de igualar para cualquier jugador mexicano. En la misma entrevista, reveló detalles de por qué no regresó al Atlas, el equipo de sus amores, por diferencias con la directiva rojinegra.

