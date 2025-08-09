Santiago Giménez anota en amistoso con el AC Milan; así fue el gol del mexicano

Más Información

Después de varias críticas por "tardarse" en regresar de sus vacaciones, silenció a sus críticos con un nuevo gol con la camiseta del Milan.

En un partido amistoso contra el Leeds United de Inglaterra, el delantero mexicano anotó el primer gol del partido para darle la ventaja parcial a los rossoneros.

En el estadio Aviva de Dublín, en Irlanda, el conjunto italiano enfrenta al equipo de la Premier League como parte de los partidos amistosos antes de que de comienzo la temporada 2025-26 de la Serie A.

Al minuto 31, en una gran jugada por la banda izquierda, a Santiago Giménez le quedó libre la pelota dentro del área para disparar al fondo de la red y convertir el 1-0.

Este es el primer partido de Giménez con el Milan después de tres meses, misma cantidad de tiempo que pasó sin convertir después del doblete al Bologna. A continuación, les dejamos cómo fue el gol del Bebote.

