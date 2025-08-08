Más Información
Allan Saint-Maximin ya está en México para firmar con el América; impresionante recibimiento para el francés
Una auténtica locura la que se vivió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir al nuevo refuerzo de las Águilas del América, el francés Allan Saint-Maximin.
El atacante de 28 años, procedente del Al-Ahli de Arabia, arribó esta noche a la CDMX para firmar con los azulcremas y convertirse en el quinto refuerzo de los emplumados en este torneo Apertura 2025.
Cerca de 400 aficionados del América se dieron cita desde las 18:00 horas en el AICM. Con el pasar de las horas, más gente arribó a la puerta por donde saldría el francés. Bombos, banderas, globos, nada faltaba para el recibimiento.
La paciencia comenzaba a agotarse. Fue hasta pasadas las 21:30 horas cuando salió Saint-Maximin, el ex del Newcastle saludó a la afición y dijo a los medios de comunicación "estoy muy feliz de estar en México. Gracias afición por este recibimiento".
Después caminó entre un largo y caótico pasillo que realizaron las barras americanistas hacia las camionetas que lo llevarían a su hotel, donde pasará la noche. Mañana realizará las pruebas médicas y posteriormente firmará su contrato como nuevo jugador de las Águilas; el francés estará ligado a la institución azulcrema por los próximos cuatro años.
Mañana, las Águilas del América enfrentan a los Gallos Blancos de Querétaro en el estadio Ciudad de los Deportes, en su regreso a la Liga MX y se espera que Allan asista para ver el partido de su nuevo equipo.
