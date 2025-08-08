Gran fracaso de los cuatro grandes en la Leagues Cup; ¿nuevo ridículo de la Liga MX?

Menospreciada, injusta o intrascendente, la Leagues Cup se ha convertido en un severo dolor de cabeza para los clubes mexicanos, en especial para los más grandes o populares. El América, las Chivas, los Pumas y el Cruz Azul han sumado otro fracaso en esta justa norteamericana.

Desde 2023, ningún club tricolor ha podido trascender en esta competencia que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS. En esta edición, los cuatro que más presión cargan, volvieron a fallar.

Los Pumas, que tenían más posibilidades que los otros tres, dejaron escapar su oportunidad contra el Inter Miami. Lo más lejos que han llegado fue a octavos de final en 2024. Efraín Juárez sumó así su primer fracaso al frente de los auriazules.

El América se fue con los tres partidos empatados (dos victorias en penaltis) y no le alcanzó para clasificar. Los de Coapa han llegado a cuartos de final, en la pasada edición.

Crítico lo que pasa con las Chivas en la Leagues Cup. En ninguno de los tres años desde que la competencia cobró un carácter oficial, han podido avanzar a las rondas eliminatorias.

El Cruz Azul se fue con las manos vacías y una de las peores goleadas (7-0) que ha sufrido en su historia. La humillación que vivió a manos del Seattle, difícilmente se olvidará. Su mejor participación fue también en 2024: octavos.

La Leagues Cup es una obligación incómoda para los clubes de la Liga MX. Por ahora, ha quitado más de lo que ofrece. Resultados que tambalean proyectos y eliminaciones que sólo aumentan la presión para los cuatro grandes de México.