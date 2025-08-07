Memes celebran primera victoria de Chivas en Leagues Cup; derrotaron al FC Cincinnati

Chivas se despidió de la Leagues Cup con una victoria de 2-1 sobre el FC Cincinnati, para así registrar su primer triunfo en este torneo dentro de los 90 minutos de juego. Este resultado desató una gran cantidad de memes sobre el cuadro rojiblanco.

El triunfo del Rebaño Sagrado comenzó gracias al penalti anotado por Efraín Álvarez al minuto 25, que cobró con mucho temple para darle la ventaja al equipo rojiblanco. Los dirigidos por Gabriel Milito fueron superiores a lo largo del primer tiempo, pero volvieron a desperdiciar grandes oportunidades para ampliar su ventaja.

Armando González (57'), uno de los consentidos de la afición, recibió el balón dentro del área y con dos toques lo mandó al fondo de pared para hacer el segundo. La Hormiga le daba tranquilidad a las Chivas, que parece le gusta sufrir en la recta final de los encuentros.

Andrés Felipe recortó al 67, y a partir de ahí comenzaron a buscar el empate, pero la defensa de Chivas se mostró sólida ante los embates del conjunto de la MLS.

Después de esta increíble victoria, los aficionados de las Chivas compartieron sus mejores memes en redes sociales.

Mejores memes de la victoria de Chivas en Leagues Cup

Las chivas van a ganar su primer juego de leagues cup después de tres años pic.twitter.com/iSkSIap3W3 — Issssssss (@iss_1120) August 8, 2025

Los HDSPM Chivas cuando ya no hay nada para que jugar en la Leagues Cup

pic.twitter.com/VBRajXBMkj — Cameron™ (@CBoyd_07) August 8, 2025

GOOOOOOOOOOOL que no sirve de nada, pero gol de

La hormiga Gonzalez, el Ant-Man del Equipo pic.twitter.com/r5BsjF3LF8 — alex🕷️🐐🎧 (@rojiblxnk07) August 8, 2025

Así me tiene la Hormiga González pic.twitter.com/CMczjY8SWI — Gael Wirtz 🇨🇵 (@Gael14206) August 8, 2025

La Hormiga González cuando Chivas más lo necesitaba pic.twitter.com/MW7eTINZL4 — Fidel Philophobic (@Fidelsnap) July 27, 2025

Las Chivas por fin ganaron en la Leagues Cup 🥲pic.twitter.com/Y4Nrh7kR3w — Pablo Castillo (@pablocastiperez) August 8, 2025

Por fin Chivas le ganó a un pinche equipo de la MLS en la Leagues Cup desde que se inventó el torneo



La 13 es inevitable pic.twitter.com/QEc0cgkrGU — Alexx C (@Alexx_C1906) August 8, 2025

POR FIN CHIVAS GANÓ EN LA LEAGUES CUP pic.twitter.com/xBqA8erP0H — 𝗣𝘅𝗻𝗰𝗵𝗲𝗗𝗮𝗻𝗻𝘆  (@PxncheDanny) August 8, 2025

las Chivas por fin ganaron su primer partido de Leagues Cup después de 2 años pic.twitter.com/0P9PCyzBj2 — Emi Montxnx 🦇 (@LaliTo0oO) August 8, 2025