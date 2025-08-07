Memes celebran primera victoria de Chivas en Leagues Cup; derrotaron al FC Cincinnati

Más Información
Chivas se despidió de la Leagues Cup con una victoria de 2-1 sobre el FC Cincinnati, para así registrar su primer triunfo en este torneo dentro de los 90 minutos de juego. Este resultado desató una gran cantidad de memes sobre el cuadro rojiblanco.
El triunfo del Rebaño Sagrado comenzó gracias al penalti anotado por Efraín Álvarez al minuto 25, que cobró con mucho temple para darle la ventaja al equipo rojiblanco. Los dirigidos por Gabriel Milito fueron superiores a lo largo del primer tiempo, pero volvieron a desperdiciar grandes oportunidades para ampliar su ventaja.
Armando González (57'), uno de los consentidos de la afición, recibió el balón dentro del área y con dos toques lo mandó al fondo de pared para hacer el segundo. La Hormiga le daba tranquilidad a las Chivas, que parece le gusta sufrir en la recta final de los encuentros.
Andrés Felipe recortó al 67, y a partir de ahí comenzaron a buscar el empate, pero la defensa de Chivas se mostró sólida ante los embates del conjunto de la MLS.
Después de esta increíble victoria, los aficionados de las Chivas compartieron sus mejores memes en redes sociales.