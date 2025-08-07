Kevin Mier comete otro garrafal error; el portero de Cruz Azul falló de nuevo en la Leagues Cup

Corría apenas el minuto 3 y Cruz Azul ya estaba abajo en el marcador ante el Colorado Rapids. Otro error del portero Kevin Mier abrió la puerta al conjunto de la MLS.

El arquero colombiano de La Máquina quiso salir jugando con un cambio de juego, pero regaló el esférico a uno de los atacantes del Rapids que asistió a Rafael Navarro.

El brasileño se acomodó sin presión alguna y desde fuera del área puso el balón lejos del alcance de Mier, que ya sólo se quedó viendo pasar el esférico. Otro garrafal error para el que tantas veces fue el héroe celeste.

Kevin Mier falló en la Semifinal del pasado Clausura 2025 frente a las Águilas del América; erró en par de ocasiones contra Atlas en este Apertura 2025 de la Liga MX y en su presentación contra el Seattle recibió siete tantos.

Mier no la pasa nada bien en el cuadro celeste y su mal momento se agrava. Quien coordinaba las salidas de Cruz Azul y era seguridad en el arco de La Máquina hoy preocupa a la fanaticada cementera.

