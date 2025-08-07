Son Heung-Min y el tremendo elogio a Carlos Vela, tras llegar al LAFC; "no estoy a su nivel, es una leyenda", aseguró

En una de las operaciones de mayor impacto de la Major League Soccer (MLS) en los últimos años, Los Angeles FC presentó el miércoles al surcoreano Son Heung-min, procedente del Tottenham Hotspur.

El seleccionado surcoreano llega de 33 años y estará con el conjunto angelino hasta 2027, con opción a extender dos años su contrato con el LAFC, equipo donde quiere convertirse en leyenda.

En una entrevista con el LAFC, Son aseguró que quiere emular lo conseguido por el mexicano Carlos Vela aunque asegura “no estar a su nivel”.

“Es un jugador fantástico y todo lo que hizo por el equipo… es una auténtica leyenda y a eso aspiro. En unos años cuando me vaya quiero formar parte del grupo de leyendas que lo dieron todo por este club y para eso estoy aquí”, declaró el futbolista asiático.

Autor de 173 goles en sus 454 partidos con los Spurs, Heung-min se convertirá en una de las figuras de mayor renombre de la liga norteamericana.

“Siendo honesto no estoy a ese nivel. Obviamente Carlos (Vela) es una leyenda. Jugué varias veces contra él y es increíble”, agregó sobre el paso de Vela con Los Ángeles FC. “Haré todo lo posible por estar en ese grupo de leyendas”, concluyó.

🇰🇷 Son Heung-Min 🤝 Carlos Vela🇲🇽



Buscando construir un legado con @LAFC. pic.twitter.com/iJ00jKMamS — MLS Español (@MLSes) August 7, 2025

Números de Carlos Vela

En este 2025, Carlos Vela anunció su retiro del futbol, dejando al LAFC como el último equipo en su carrera, donde anotó casi 100 goles.

El exdelantero mexicano conquistó seis títulos con los angelinos, en los seis años que vistió la camisera negra: MLS Supporters' Shield (2), Conference Cup (2), MLS Cup y US Open Cup.

