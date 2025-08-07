Representante de Brian Rodríguez arremete contra Santiago Baños; “que se deje de bobadas”, lanzó

El caso Brian Rodríguez en el América sigue dando de qué hablar. La novela continúa y el futuro del uruguayo en las Águilas está lleno de incertidumbre.

Una salida del atacante charrúa podría ser un duro golpe en lo deportivo para los azulcrema; sin embargo, podría significar un gran ingreso en la parte económica.

Los de Coapa han recibido una oferta del Al-Rayyan de Qatar, pero el representante de Rodríguez acusa que “no hay claridad por parte del América”. Edgardo Lasalvia, quien maneja al jugador, asegura que la cifra es de 10 millones de dólares.

“Yo ya arreglé el contrato del jugador y sólo falta el tema de los clubes. El América pide más plata, pero en cuatro meses se puede ir libre y hoy tienen una oferta de 10 millones de dólares; Santiago Baños quiere más”, reveló Lasalvia para Carve Deportiva de Uruguay .

Brian Rodríguez podría dejar al América en los siguientes días. FOTO: IMAGO7

El polémico representante uruguayo lanzó un duro mensaje para Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas del América.

“Que el presidente del América se deje de bobadas. Hay un acuerdo con nosotros, pero están trabajando entre clubes. No han sido muy claros hasta ahora”, aseguró.

Previo a la Leagues Cup, también sonó la posibilidad de que Brian Rodríguez llegara al Inter Miami de la MLS, donde milita Lionel Messi y su compatriota Luis Suárez. Nada se concretó, pero Lasalvia asegura que continúan interesados por su representado.

“Hemos tenido otras ofertas como la del Inter Miami que sigue por ahí pujando, pero la oferta que está de Qatar es mucho mejor que cualquier otra”, concluyó.

El fragmento de la entrevista podrás escucharlo a partir del minuto 49