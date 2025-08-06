Los mejores MEMES del América en su despedida de la Leagues Cup; así reaccionaron las redes sociales

Más Información

Las Águilas del América se han despedido de forma oficial de la Leagues Cup, un torneo de pesadilla para el tricampeón de la Liga MX, quien, tras tres partidos, poco pudo hacer en Estados Unidos.

El equipo de André Jardine, que buscaba recuperar la confianza, no pudo ganar ningún partido ante los cuadros de la MLS, lo que amplió los comentarios negativos por su mala racha.

Con la palabra "fracaso" como constante, la afición se lanzó contra el equipo, que este miércoles empató ante Portland Timbers.

Los usuarios utilizaron las plataformas digitales y, con memes, reaccionaron a lo ocurrido en la cancha.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

