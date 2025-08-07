Rayados de Monterrey recibió alrededor de 17 millones de dólares tras la venta de Nelson Deossa al Real Betis, cifra que coloca al colombiano como una de las ventas más caras en la historia de la Liga MX.

Desde su llegada al futbol mexicano, el mediocampista colombiano brilló con los Tuzos del Pachuca, coleccionando grandes momentos con el cuadro hidalguense, donde tuvo una espectacular actuación en la Copa Intercontinental, y a partir de ahí se posicionó como un objeto de deseo del futbol europeo, aunque llegó antes a Rayados.

Deossa estuvo menos de un año con el cuadro regiomontano, lo suficiente para mostrar su gran talento y ser adquirido por el cuadro sevillano que juega en la Primera División de España. Su exhibición en el Mundial de Clubes concretó el interés de clubes europeos por él.

Esta histórica venta se mete en el top de las exportaciones más costosas del futbol mexicano, solo por detrás de Enner Valencia que se marchó del Pachuca al West Ham United por alrededor de 20 millones de dólares en 2014. La salida de Edson Álvarez al Ajax se cerró en alrededor de 17.3 millones de la divisa estadounidense.

Diego Lainez salió del América a cambio de 16 millones de dólares, que el Real Betis accedió pagar por el futbolista que lucía como una gran promesa del futbol mexicano. Las Águilas también recibieron la misma cantidad por Julián Quiñones, cuando se marchó al Al-Qadisiya de la liga árabe.

Otro que aparece en este listado es el ex de Toluca y Puebla: Maximiliano Araújo, que salió de los Diablos Rojos rumbo al Sporting de Lisboa por alrededor de 15.7 millones de dólares.

El Chucho Benítez también salió del América en 2013, año en el que El-Jaish de Catar pagó alrededor de 13.8 millones de dólares por el ecuatoriano.