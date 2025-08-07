Leagues Cup 2025; conoce a los calificados a cuartos de final del torneo entre la Liga MX y MLS

Luego de una intensa primera ronda entre los representantes de la Liga MX y la MLS, la Leagues Cup 2025 ya conoce a los mejores ocho equipos del certamen binacional, quienes lucharán por el título.

Con cuatro representantes por país, y tras la actividad del último día de competencia que aseguró la totalidad de los cupos, la siguiente ronda ha quedado definida.

Por la Liga MX, los clubes que seguirán en el torneo son, hasta el momento: Toluca, Pachuca y Tigres, el último cupo para el futbol mexicano se encuentra en disputa entre Puebla y Bravos, quien con derrota parcial (1-0) ante New York Red Bull se encuentra fuera.

Por la MLS, los elegidos son: Seattle, Inter Miami, Orlando y Portland.

ASÍ SE JUGARÍAN LOS CUARTOS DE FINAL

Toluca vs Portland

Pachuca vs Orlando

Tigres vs Inter Miami

Puebla vs Seattle Sounders



