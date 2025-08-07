Chivas acabó con su maldición. El Rebaño al fin pudo ganar un encuentro en la corta historia de la Leagues Cup.

El Guadalajara del argentino Gabriel Milito, que cada vez luce mejor, venció (2-1) al FC Cincinnati de la MLS en su último partido de esta edición.

Las Chivas llegaron eliminadas a este encuentro; sin embargo, tenían la obligación de ganar y poner así fin a una malaria que los aquejaba desde 2023, cuando empezó esta competencia de forma oficial.

Lee también Chicharito Hernández "ataca" de nuevo con otro video; "regresó el interesante", lanza el delantero

Con goles de Efraín Álvarez (25') de penalti y Armando González en el segundo tiempo (57'), los rojiblancos se despidieron con triunfo y cinco puntos.

El cuadro estadounidense se acercó al minuto 67 con el tanto de Felipe Dávila, pero no les alcanzó aunque en la recta final tuvo contra las cuerdas al cuadro mexicano.

Lee también Kevin Mier comete otro garrafal error; el portero de Cruz Azul falló de nuevo en la Leagues Cup

Los resultados de Chivas en la Leagues Cup

Esta victoria significó el primer triunfo del Guadalajara en la Leagues Cup. Anteriormente ni clasificó a las rondas de eliminación.

Leagues Cup 2024

Chivas 1-2 San José Earthquakes (perdió en penaltis 3-4)

Chivas 2-2 LA Galaxy (perdió en penaltis 4-5)

Leagues Cup 2023

Chivas 1-3 FC Cincinnati

Chivas 0-1 Sporting Kansas City

Lee también Memes celebran primera victoria de Chivas en Leagues Cup; derrotaron al FC Cincinnati