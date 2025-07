'La Pantera' Zúñiga no creía cuando supo que iba a jugar en el América;  las Águilas, el reto de su vida

Cuando supo que llegaría al América, José Raúl Zúñiga no lo podía creer. A los 31 años, arribar al más ganador de México no era más que una recompensa al largo y turbulento camino. Potros UAEM, Dorados, Querétaro, Tijuana y ahora las Águilas. No lo duda y acepta que pisar El Nido es el reto más grande en su carrera.

“Es un reto súper importante. Sabemos la grandeza de este equipo, que siempre quiere levantar títulos al final de temporada, así que —la verdad— es un reto súper grande el que tengo y estoy preparado para eso”, declara, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

“Todas las batallas que he tenido me han hecho muy fuerte y estar aquí me permitirá luchar por los objetivos individuales y grupales que se tienen”, agrega —con mucho orgullo— el atacante colombiano.

Un camino difícil hizo de la Pantera un hombre fuerte, capaz de superar cualquier adversidad, por lo que llegar al América es un logro en su complicada carrera, que comenzó al dejar su natal Juradó, Colombia, en busca de cumplir el sueño.

“No lo podía creer. Sé lo que representa América, pero me siento muy preparado para todo tipo de reto. Mi historia ha sido bastante difícil, he tenido bastantes obstáculos, y los he superado”, enfatizó.

“Estar aquí es un logro y estoy disfrutando, viviéndolo y preparado para el reto de hacer las cosas bien. Ojalá que pueda celebrar muchas cosas aquí”, confesó el ex de los Xolos.

La adaptación ha sido “complicada” por la unión del grupo y lo tímido que es al inicio; sin embargo, asegura que “en cuanto entre a su mundo, de que siempre bromean, lo voy a disfrutar, y eso nos ayudará en la cancha”.