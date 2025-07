Raúl Zúñiga revela en qué posición quiere jugar en el América; La Pantera quiere competir por un lugar en las Águilas

Las diversas funciones de Raúl Zúñiga dentro del terreno de juego fueron claves para que André Jardine y el América voltearan a verlo como opción de refuerzo.

Entre lesiones y bajas del equipo, las Águilas han sufrido la carencia de opciones en la ofensiva, por lo que la Pantera espera ser de gran ayuda para cubrir huecos y necesidades en el Nido.

“Honestamente, no he hablado [con Jardine] así sobre qué quiere en la cancha, pero más o menos puedo interpretar que me quiere utilizar en diferentes posiciones”, declaró el colombiano.

“Creo que cuando estaba en Xolos analizó que podía jugar en distintas posiciones, pero ya habrá momento de analizar y hablar con él sobre cómo le puedo ser útil”, agregó el delantero de 31 años.

Si bien, su posición ideal es jugar como eje de ataque, en clara competencia con Rodrigo Aguirre y Henry Martín, Zúñiga también gustaría de jugar por una banda.

“Mi posición natural es centro delantero, pero empecé a jugar por fuera, como extremo… no me disgusta porque empecé a jugar ahí, creo que lo puedo hacer bien y estoy mentalizado en que donde me ocupen lo haré bien”, aseveró.

Las expectativas por Zúñiga son altas. Además de sus goles, su capacidad para ocupar diversas zonas hace que la confianza de la afición se deposite en el ex de Xolos.

“Que sigan creyendo, que apoyen. Ellos saben de la grandeza del club y obviamente el que llega debe tener la mentalidad de que al final de la temporada hay que levantar títulos”, concluyó.