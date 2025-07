Desde racismo a países "desconocidos", los obstáculos en la carrera de Raúl Zúñiga; América, su gran recompensa

Llegar al América a sus 31 años no es más que una recompensa al camino recorrido. José Raúl Zúñiga es sinónimo de resiliencia, lucha y sueños. Estar en las Águilas le dibuja una sonrisa en su rostro.

“Lo difícil que fue ser jugador profesional, de ir a diferentes lugares, como Alemania, la cultura, la comida, el idioma; vivir en España, el tema del racismo, de estar en otro país, siempre ha sido difícil y bueno, en Argentina, de estar en Europa de pronto ir a Sudamérica, las condiciones son un poco difíciles. Han sido momentos complicados, que me hicieron fuerte”, recuerda la Pantera.

Zúñiga recuerda en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes que fue víctima de racismo; sin embargo, también asegura que el orgullo que siente por su raza y su persona es mayor que todo.

“A mí en lo personal no me afecta, pero es feo cuando te lo dicen y te hacen ver cosas que no son propias. Yo estoy orgulloso de la persona que soy, nunca he sentido complejo por ser negro, al contrario, estoy orgulloso”. Hoy está en el más ganador de México, sitio donde quiere poner a prueba todo lo vivido.

“Tenía fe de que las cosas iban a cambiar, que la vida me iba a sonreír, me iba a dar una oportunidad. Soy un orgulloso de lo que he vivido y estoy feliz por cómo fue mi historia. Me gané un lugar”, concluyó.