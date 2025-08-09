La magia del tricampeonato comienza a ser cosa del pasado y reivindicar el camino de los logros se ha convertido en una obligación urgente para el América.

Después de conquistar el torneo Apertura 2024, se pensó que 2025 estaría lleno de campeonatos y buenos momentos para las Águilas; sin embargo, resultó todo lo contrario.

Esta semana, los de Coapa consumaron su quinto fracaso del año al quedar eliminados de la Leagues Cup por tercera edición consecutiva, mismo que se sumó a la Copa de Campeones de la Concacaf, el Clausura 2025, el boleto al Mundial de Clubes y el Campeón de Campeones.

El año ha sido complicado para los de André Jardine, que viven una reconstrucción, luego de la salida de varios elementos importantes y la llegada de refuerzos que apenas se adaptan al grupo.

Después de fracasar nuevamente a nivel internacional, los de Coapa regresan a la Liga MX, esta noche frente a los Gallos Blancos de Querétaro. Hoy, los emplumados se presentan en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

¿Cómo los recibirá su afición? Es una incógnita. La molestia está latente, después de sumar otro tropiezo a nivel internacional. En seis partidos, entre Liga MX y Leagues Cup, los azulcrema suman cinco empates y sólo una victoria.

La Copa de Campeones de la Concacaf no la ganan desde 2016, cuando vencieron en la final a los Tigres y en la naciente Leagues Cup —contra equipos de la MLS—, no han logrado trascender en las tres ediciones que van de la competencia. El equipo de época que tanto presumen carece de conquistas internacionales.

El año 2025 ha sido de terror para el América y ganar el torneo Apertura sería lo único que pueda salvar su semestre. El margen de error para el estratega André Jardine sigue siendo amplio, pero en la institución capitalina el tiempo pasa más rápido y el tricampeonato comienza a quedar enterrado.