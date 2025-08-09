América sufre por bajas y lesiones; vive su peor año desde la llegada de André Jardine

Bien dicen que nada dura para siempre y el equipo de André Jardine lo comienza a confirmar. El tricampeón del futbol mexicano comienza a sufrir los estragos del tiempo.

En el Apertura 2023, torneo donde conquistó su título 14 y desplegó su mejor futbol, comienza a ser un recuerdo lejano. Después de esa campaña, las Águilas transitan en una picada que han sabido sortear, pero parece que en 2025 han llegado al límite.

Entre lesiones, bajas de juego y algunas salidas irreemplazables, por ahora, la directiva y cuerpo técnico se enfrentan a su peor año desde la llegada del técnico brasileño. Un 2025 donde ya suman cinco dolorosos fracasos.

Diego Valdés, Jonathan Rodríguez, Julián Quiñones, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Miguel Layún, Leo Suárez, entre otros, son algunos jugadores que dejaron el club y, en su intento, los altos mandos no los han podido reemplazar. La obtención de la 14 y la 15 fueron con elementos de ese calibre.

Cuando consiguieron el tricampeonato ya se notaba la falta de elementos de renombre; sin embargo, con el gran momento de muchos futbolistas y el trabajo de André Jardine pudieron superar todos los obstáculos.

En la actualidad, algunos otros como Henry Martín, Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez, Jonathan dos Santos, entre otros, enfrentan bajas de juego considerables que se ven reflejadas en los resultados de los azulcrema.

Hoy vuelven a la Liga MX, donde deben recomponer el camino luego de otro fracaso internacional en la Leagues Cup. El 2025 está siendo tortuoso y lleno de fracasos para los de Coapa.