Leagues Cup: Confirmados días y horarios de los cuartos de final; así se jugarán los cruces entre Liga MX y MLS

Finalmente, luego de los 54 partidos programados para la primera fase de la Leagues Cup 2025, los cuartos de final están cada vez más cerca de comenzar.

La segunda ronda del torneo de la Concacaf pronto se pondrá en marcha con cuatro partidos que definirán a los semifinalistas.

De los 36 equipos que comenzaron el certamen entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), únicamente sobreviven ocho, cuatro de cada Liga.

Con el nuevo formato, solamente clasificaron a la siguiente ronda los cuatro mejores clubes de cada tabla general, fueron dos, una de México y una de Estados Unidos.

Por tal motivo, cada uno de los duelos de la “fase de liga” estuvieron marcador por el dramatismo, ya que los goles anotados y recibidos era más que importantes.

Ahora, sólo quedan cuatro conjuntos de la Liga MX y cuatro de la MLS que lucharán por el objetivo de conquistar el trofeo de la Leagues Cup 2025.

Confirmados días y horarios de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Toluca (1) vs Orlando City (4)

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 19:00

Pachuca (2) vs LA Galaxy (3)

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 21:45

Tigres (3) vs Inter Miami (2)

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Hora: 18:00