Más Información

Raúl Jiménez anota de tiro libre con el Fulham; así fue el gol del mexicano

Raúl Jiménez anota de tiro libre con el Fulham; así fue el gol del mexicano

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 4 del Apertura 2025; HOY, sábado 9 de agosto

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 4 del Apertura 2025; HOY, sábado 9 de agosto

Canelo Álvarez se convierte en padre nuevamente; da la bienvenida a su quinta hija

Canelo Álvarez se convierte en padre nuevamente; da la bienvenida a su quinta hija

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Santiago Giménez anota en amistoso con el AC Milan; así fue el gol del mexicano

Santiago Giménez anota en amistoso con el AC Milan; así fue el gol del mexicano

En su primer partido con el Fulham después de tres meses, anotó un verdadero golazo para darle la victoria parcial a su equipo frente al Eintracht Frankfurt en un partido amistoso llevado a cabo en Craven Cottage, hogar del conjunto inglés.

Este sábado los delanteros que se perfilan a ser titulares de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026, anotaron en sus respectivos partidos amistosos.

Lee también

Al minuto 35, Jiménez cobró de manera exquisita un tiro libre para anotar el primer gol del partido.

Con el balón ubicado fuera del área casi de frente a la portería, Jiménez soltó un disparo colocado al poste derecho de la portería visitante y a pesar del gran esfuerzo del portero, el balón tocó la red.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios