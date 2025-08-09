Más Información

Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 4 del Apertura 2025; HOY, sábado 9 de agosto

Canelo Álvarez se convierte en padre nuevamente; da la bienvenida a su quinta hija

Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo

Santiago Giménez anota en amistoso con el AC Milan; así fue el gol del mexicano

América sufre por bajas y lesiones; vive su peor año desde la llegada de André Jardine

Este viernes el pugilista anunció el nacimiento de su quinta hija, Eva Victoria, en una emotiva publicación en redes sociales junto a su esposa Fernanda Gómez.

"Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor. Bienvenida Eva Victoria", escribió Canelo junto a una imagen donde se ve al campeón indiscutido del peso supermediano dándole un beso a su pareja mientras sostiene a la bebé recién nacida.

Eva se convierte en la quinta hija del Canelo, y será hermana de Emily Cinnamon, Mía Ener, Saúl Adiel y María Fernanda. Eva Victoria y María Fernanda son las dos hijas que tiene junto a Fernanda Gómez, su pareja actual.

En la publicación, Canelo recibió mensajes de felicitación como de Brandon Moreno, entre otros.

¿CUÁNDO VUELVE A PELEAR CANELO?

  • Día: sábado 13 de septiembre
  • Lugar: Las Vegas
  • Rival: Terence Crawford

