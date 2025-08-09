Canelo Álvarez se convierte en padre nuevamente; da la bienvenida a su quinta hija

Más Información
Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 4 del Apertura 2025; HOY, sábado 9 de agosto
Este viernes el pugilista Saúl 'Canelo' Álvarez anunció el nacimiento de su quinta hija, Eva Victoria, en una emotiva publicación en redes sociales junto a su esposa Fernanda Gómez.
"Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor. Bienvenida Eva Victoria", escribió Canelo junto a una imagen donde se ve al campeón indiscutido del peso supermediano dándole un beso a su pareja mientras sostiene a la bebé recién nacida.
Lee también Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada; superó una caída y un pinchazo
Eva se convierte en la quinta hija del Canelo, y será hermana de Emily Cinnamon, Mía Ener, Saúl Adiel y María Fernanda. Eva Victoria y María Fernanda son las dos hijas que tiene junto a Fernanda Gómez, su pareja actual.
En la publicación, Canelo recibió mensajes de felicitación como de Brandon Moreno, entre otros.
Lee también Santiago Giménez anota en amistoso con el AC Milan; así fue el gol del mexicano
¿CUÁNDO VUELVE A PELEAR CANELO?
- Día: sábado 13 de septiembre
- Lugar: Las Vegas
- Rival: Terence Crawford
Lee también Allan Saint-Maximin ya está en México para firmar con el América; impresionante recibimiento para el francés