Canelo Álvarez se convierte en padre nuevamente; da la bienvenida a su quinta hija

Este viernes el pugilista Saúl 'Canelo' Álvarez anunció el nacimiento de su quinta hija, Eva Victoria, en una emotiva publicación en redes sociales junto a su esposa Fernanda Gómez.

"Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor. Bienvenida Eva Victoria", escribió Canelo junto a una imagen donde se ve al campeón indiscutido del peso supermediano dándole un beso a su pareja mientras sostiene a la bebé recién nacida.

Eva se convierte en la quinta hija del Canelo, y será hermana de Emily Cinnamon, Mía Ener, Saúl Adiel y María Fernanda. Eva Victoria y María Fernanda son las dos hijas que tiene junto a Fernanda Gómez, su pareja actual.

En la publicación, Canelo recibió mensajes de felicitación como de Brandon Moreno, entre otros.

¿CUÁNDO VUELVE A PELEAR CANELO?

Día: sábado 13 de septiembre

Lugar: Las Vegas

Rival: Terence Crawford

