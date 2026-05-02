Oswaldo Alanís se siente ilusionado con las Chivas de Gabriel Milito: Dan esperanza

Las Chivas de Gabriel Milito inician, esta noche, su travesía rumbo a la conquista del título del futbol mexicano.

Para Oswaldo Alanís, que levantó cinco trofeos con el Rebaño Sagrado en la última gran época de la institución, este quipo “da la esperanza” de que puede cortar su sequía de ocho años sin ganar la Liga MX.

“Los chavos traen ganas, tienen hambre, están haciendo las cosas bien y se ve una estructura bien y un buen trabajo. Tienen posibilidades de pensar en un campeonato, ojalá que les alcance para todo. [Lo importante] es tener un buen ritmo en la Liguilla, más allá de un buen torneo”, declaró el exdefensa rojiblanco en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

No obstante, el exlíder de los tapatíos mencionó que siente “alegría” por las “cosas muy buenas” que ha demostrado el Guadalajara de Milito a lo largo del Clausura 2026, pero reconoció que todavía debe sortear varios obstáculos para alcanzar su decimotercera estrella.

“Ojalá que pronto puedan ser campeones, es difícil [porque] falta mucho camino y el futbol es tan cambiante; faltan algunos pasos por dar, pero tienen posibilidad de hacer las cosas bien y de que sean campeones… paso a paso”, puntualizó Alanís, quien fue perte del último título de Liga de los rojiblancos.

A pesar de que también portó las camisetas de los Tecos, del Santos y del Mazatlán FC, en México, Oswaldo Alanís aceptó que a la institución de Chivas es a la que más quiere, por lo que “éxito” es lo único que le augura en esta Fiesta Grande.

“Siempre le deseo lo mejor [porque] es el equipo al que más cariño le tuve, lo que viví con Chivas es indescriptible, estoy muy agradecido. Ojalá que se alineen los astros para que queden campeones, mi deseo genuino es que le vaya bien porque se lo merece, es un grande y siempre que haga las cosas bien les beneficia a todos, impacta hasta en Selección”, valoró el multicampeón con el Rebaño en la era de Matías Almeyda, en la que sumó Liga, Copa, Supercopa y la anhelada Concachampions.

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