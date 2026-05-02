Oswaldo Alanís acepta que perderse el Mundial de Rusia 2018 fue un “golpe muy doloroso y difícil”

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Oswaldo Alanís se perfilaba para ser uno de los 23 convocados por Juan Carlos Osorio para Rusia 2018..

Sin embargo, fue de los cuatro jugadores cortados. Aquel momento, marcó al exdefensa, pero prefirió tomarlo con sabiduría para “aprender y seguir adelante” y, ahora, lo considera una de las “mayores enseñanzas” que ha tenido.

“Me quedé fuera de la lista, fue muy doloroso y complicado, porque me habría encantado ir al Mundial; estaba preparado, tenía ganas, pero no se dio. Fue un golpe fuerte, difícil, feo, crudo y [se quedó como] una espinita… es parte de la vida”, se sinceró Alanís.

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