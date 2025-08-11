Liga MX: Cruz Azul busca redimirse ante el Atlético de San Luis

Después de la humillante participación del Cruz Azul en la Leagues Cup, donde no ganó un solo partido en los 90 minutos y sufrió su peor goleada en la historia en torneos internacionales, La Máquina tiene la oportunidad de redimirse y limpiar su imagen en el estadio Alfonso Lastras, en el duelo de esta noche contra el Atlético de San Luis, que —si bien derrotó al Minnesota United en su último partido— está bastante lejos de su mejor versión.

La presión sobre el entrenador argentino Nicolás Larcamón es alta, ya que aún no ha logrado demostrar ser un director técnico a la altura de un equipo grande y la afición cementera no tiene paciencia para esperar por buenos resultados.

El 7-0 contra los Sounders de Seattle dejó una herida que la única forma de cerrarla será con triunfos y títulos. En el Apertura 2025, el Cruz Azul tiene dos empates y una victoria, bajo las órdenes del estratega sudamericano.

Por su parte, si bien el Atlético de San Luis se despidió de la Leagues Cup con victoria, arrastraba una racha de cuatro partidos sin ganar. En territorio potosino, el balance es parejo entre ambos conjuntos, en toda la historia.

En seis visitas al Alfonso Lastras, La Máquina tiene dos victorias, por dos de los potosinos. Si los Cementeros salen con los tres puntos de este nuevo duelo, no sólo inclinarían la balanza en el historial, apagarían las críticas que les acompañan en las más recientes semanas.

Para este partido, Larcamón tendrá mayor claridad en su equipo. Ante la inminente salida de Georgios Giakoumakis al PAOK de Grecia, el Toro Gabriel Fernández se perfila para tener minutos en el ataque junto a Ángel Sepúlveda, mientras que Andrés Montaño se mantiene como la única baja.