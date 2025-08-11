Pumas es víctima de los MEMES por dejar escapar el triunfo ante Necaxa; las redes sociales no perdonan su actuación

Los Pumas no pudieron derrotar al Necaxa y terminaron empatando (1-1) en el estadio Olímpico Universitario.

El equipo de Efraín Juárez desperdició una oportunidad de oro para quedarse con los tres puntos y así poder escalar posiciones en la tabla general.

Sin embargo, el conjunto auriazul se cansó de fallar y no aprovechó las oportunidades claras de gol que generó sobre la portería de los Rayos.

Jorge Ruvalcaba, Pedro Vite y Guillermo Martínez tuvieron en sus pies la oportunidad de abrir el marcador en CU, pero desperdiciaron las acciones.

Incluso, los errores del Memote provocaron la molestia de la afición presente en el inmueble de la capital. Con rechifla y abucheos, exigieron que fuera sustituido.

Además, cuando finalmente rompieron el cero, gracias a Rubén Duarte, los Pumas no supieron cuidar la ventaja y permitieron que el Necaxa los empatara rápidamente.

En menos de 10 minutos, los Rayos los alcanzaron en el marcador y ya no pudieron adelantarse de nueva cuenta, por lo que dejaron escapar dos unidades más que valiosas.

La actuación del equipo de Efraín Juárez dejó malas sensaciones en los seguidores auriazules, a pesar de que se generó un importante volumen de juego.

La exigente afición de los Pumas, así como el propio timonel universitario la calificó, no quedó satisfecha porque lo que exige son goles.

No obstante, el director técnico mexicano reconoció, en conferencia de prensa, que van por el camino correcto y que las anotaciones pronto comenzarán a llegar.

A pesar de que el Club Universidad Nacional no logró sumar su segunda victoria en el torneo, Efraín Juárez manifestó sentirse tranquilo con el funcionamiento de su equipo y que no se siente en deuda con los seguidores de los Pumas.

No obstante, en las redes sociales, la respuesta al empate con el Necaxa no fue la más positiva.

Luego del silbatazo final en el estadio Olímpico Universitario, los usuarios de las diferentes plataformas no dejaron pasar la oportunidad de burlarse de Los del Pedregal y les dedicaron las imágenes más divertidas.

