Resultado: Chivas cae ante Santos Laguna en Torreón; Alan Pulido falla penal decisivo

Las Chivas no logran levantar la cabeza y errores propios lo condenaron a nueva derrota vergonzosa, esta vez en Torreón contra Santos Laguna (1-0), que con poco le alcanzó para robarle tres puntos al Guadalajara.

En un partido que no ofreció demasiadas emociones, los Guerreros marcaron la diferencia al minuto 24 después de que el árbitro Ismael Rosario López a través del VAR le otorgue un penal a favor, mismo que Bruno Barticciotto intercambió por gol, en un disparo donde Raúl Rangel alcanzó a tocar el balón pero no con la suficiente fuerza para desviarlo.

El problema del Guadalajara es que tiene profundidad y encuentra rápidamente la forma de llegar a la última zona, pero no encuentra la forma de penetrar y hacer daño. Por eso la posesión del 62 por ciento en la primera mitad y la ausencia de tiros a portería, tendencia que se repitió en la segunda parte.

Chivas podrá ser el protagonista que pretende ser bajo las órdenes de Gabriel Milito, pero no es efectivo ni contundente, que es lo que realmente quiere la afición.

Santos, que solamente tenía una victoria en 12 partidos, se mostró cómodo con el único gol del partido y sin sentirse asfixiado por el Rebaño, replegó sus filas y mantuvo la ventaja sin buscar aumentar el marcador. Al minuto 66, Sordo tuvo la oportunidad de meter el 2-0 pero no supo aprovechar el mano a mano con el Tala.

Al minuto 70, el Rebaño tuvo un penal a favor pero Alan Pulido, con displicencia y suavidad, cobró un disparo fácil de atajar para Carlos Acevedo, la gran figura de los laguneros.

Así, Chivas vuelve a caer fuera de casa y deja ir una oportunidad de ganar confianza escalar posiciones en la tabla.