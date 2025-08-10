David Faitelson tunde a Chivas y asegura que no será campeón de la Liga MX; "No engañemos a la gente"

El Apertura 2025 de la Liga MX no inició de la mejor manera para Chivas, escuadra que en los primeros partidos ha dejado una enorme cantidad de dudas entre su afición, la cual espera pronto una buena racha de resultados.

El mal momento del equipo rojiblanco se agudizó con una pésima presentación en la Leagues Cup, torneo en el que mostraron poco fútbol y fueron superados por los equipos de la MLS.

Lee también David Faitelson tunde a afición del América tras llegada de Allan Saint-Maximin; “Exagerado recibimiento, no es Keylor Navas ni Aaron Ramsey”

Con esos antecedentes, una de las críticas más fuertes fue realizada hace unas horas por David Faitelson, comentarista de Televisa, quien no dudó en lanzarse contra los tapatíos y asegurar que no podrán ser campeones en el corto plazo.

Faitelson, quien se encontraba en el programa Línea de 4, fue contundente y, en un segmento del show, estableció que por no tener estabilidad, Chivas no tiene oportunidad de levantar el trofeo al final del semestre.

Lee también Brian Rodríguez se quedaría en el América; saldría hasta después del Mundial de 2026

"Tú querías preguntar si Chivas está para campeón. No está para campeón, no engañemos a la gente. No está para campeón. Marc, tú has dicho el problema principal del Guadalajara: no ha tenido estabilidad. En alguna manera, culpa de la directiva", mencionó.

Después del terrible descalabro para el equipo de Gabriel Milito, sus jugadores tendrán la oportunidad de presentar una mejor versión este domingo, al enfrentar en Torreón a Santos Laguna.