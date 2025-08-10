Más Información

Guillermo Ochoa fue rechazado por un histórico de España; aseguran que no le contestaron los mensajes

David Faitelson tunde a Chivas y asegura que no será campeón de la Liga MX; "No engañemos a la gente"

Mateo Chávez debuta con asistencia en la Eredivisie; AZ Alkmaar goleó al Groningen

IndyCar: Horarios y canales para ver EN VIVO carrera de Pato O'Ward en Portland; HOY, domingo 10 de agosto

Laura Burgos gana medalla de oro en muaythai en los World Games; venció a Martyna Kierczynska

El Apertura 2025 de la Liga MX no inició de la mejor manera para Chivas, escuadra que en los primeros partidos ha dejado una enorme cantidad de dudas entre su afición, la cual espera pronto una buena racha de resultados.

El mal momento del equipo rojiblanco se agudizó con una pésima presentación en la Leagues Cup, torneo en el que mostraron poco fútbol y fueron superados por los equipos de la MLS.

Con esos antecedentes, una de las críticas más fuertes fue realizada hace unas horas por David Faitelson, comentarista de Televisa, quien no dudó en lanzarse contra los tapatíos y asegurar que no podrán ser campeones en el corto plazo.

Faitelson, quien se encontraba en el programa Línea de 4, fue contundente y, en un segmento del show, estableció que por no tener estabilidad, Chivas no tiene oportunidad de levantar el trofeo al final del semestre.

"Tú querías preguntar si Chivas está para campeón. No está para campeón, no engañemos a la gente. No está para campeón. Marc, tú has dicho el problema principal del Guadalajara: no ha tenido estabilidad. En alguna manera, culpa de la directiva", mencionó.

Después del terrible descalabro para el equipo de Gabriel Milito, sus jugadores tendrán la oportunidad de presentar una mejor versión este domingo, al enfrentar en Torreón a Santos Laguna.

