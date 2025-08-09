David Faitelson tunde a afición del América tras llegada de Allan Saint-Maximin; “Exagerado recibimiento, no es Keylor Navas ni Aaron Ramsey”

El América se encuentra cerca de explotar la bomba en el mercado de transferencias veraniego.

Las Águilas anunciarán a Allan Saint-Maximin como su nuevo refuerzo para el Apertura 2025.

El conjunto de Coapa se robó los reflectores en los últimos días con las especulaciones de que estaba negociando la contratación del exatacante del Newcastle United, Mónaco, entre otros.

Con el paso del tiempo, el rumor comenzó a sonar cada más con más fuerza y el entusiasmo, por parte de la afición azulcrema, aumentó ante su inminente llegada.

El extremo francés, que llegada procedente del Al-Ahli de Arabia Saudita, arribó a nuestro país durante el viernes por la noche.

La presencia de Allan Saint-Maximin, en el aeropuerto de la Ciudad de México, desató la locura

Los seguidores del América no dejaron pasar la oportunidad de hacerse presentes en el AICM para darle una cálida bienvenida al atacante de 28 años.

Cerca de 400 aficionados de las Águilas se dieron cita en el aeropuerto y recibieron al habilidoso jugador nacido en Francia de la mejor manera posible.

¿Cómo reventó David Faitelson a la afición del América por el recibimiento a Allan Saint-Maximin?

Sin embargo, la locura que desató la llegada del ex de la Premier League a México no dejó nada satisfecho a David Faitelson, quien no dudó en criticar fuertemente la situación.

“Exagerado el recibimiento del nuevo refuerzo del América: ¡Es Allison Saint Maximin! No es ni Mbappé ni Dembele. Bueno, ni siquiera le llega a los talones a Sergio Ramos, a James Rodríguez, a Keylor Navas o a Aaron Ramsey…”, sentenció.

El polémico periodista deportivo de TUDN no dejó pasar la oportunidad de criticar a los seguidores azulcrema porque considera que el ex del Fenerbahce no está al nivel de otras grandes figuras de Francia.

Incluso, tampoco cree que Allan Saint-Maximin se puede comparar con las superestrellas que han llegado recientemente a la Liga MX, como dos de los refuerzos que trajo Pumas para el Apertura 2025.

Como es habitual, las palabras de David Faitelson provocaron opiniones divididas en las redes sociales, sobre todo porque se equivocó en el nombre del nuevo refuerzo del América.