Liga MX: América vs Querétaro – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025

El América necesita darle rápidamente la vuelta a la página del fracaso que consumó en la Leagues Cup 2025.

Las Águilas no pudieron ganar un solo partido en los 90 minutos del tiempo reglamentario. Terminaron los tres duelos con empate, aunque consiguieron imponerse en dos en tanda de penaltis.

Sin embargo, con cinco puntos, el equipo de André Jardine no logró clasificar a los cuartos de final del torneo de la Concacaf.

Las expectativas para el conjunto de Coapa eran altas, por lo que ubicarse en la decima posición de la tabla general de la Liga MX fue una situación desafortunada.

Por tal motivo, ahora deberá enfocarse al 100% en el Apertura 2025, donde todavía no conoce la derrota tras las primeras tres jornadas.

La escuadra azulcrema cuenta con una victoria (Tijuana) y dos empates (FC Juárez y Necaxa), así que tratará de mantener el saldo positivo en el naciente certamen.

Esta tarde, recibe al Querétaro en el estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 4, con la misión de darle una alegría a su afición.

El América le hace los honores al peor equipo del torneo, ya que los Gallos Blancos suman tres derrotas (Tijuana, Necaxa y Pumas) de manera consecutiva.

Incluso, el conjunto queretano únicamente ha podido conseguir una anotación en las primeras tres fechas del Apertura 2025 y cuenta con seis en contra, siendo la peor ofensiva del certamen y la tercera peor defensiva.

Por tal motivo, las Águilas se encuentran ante una oportunidad valiosa de acumular su segundo triunfo para acercarse a la parte alta de la clasificación.

El América se enfrenta al Querétaro en un duelo que promete goles, sobre todo porque en sus últimos 20 enfrentamientos, sólo en dos ocasiones empataron 0-0-

Cabe resaltar que el equipo azulcrema cuenta con nueve juegos sucesivos sin conocer la derrota ante los Gallos Blancos.

El partido en el estadio Ciudad de los Deportes comenzará en punto de las 19:00 horas y será transmitido a través de las pantallas de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Sigue aquí el minuto a minuto del América vs Querétaro del Apertura 2025 de la Liga MX

Águilas preparadas y presentes, ¡vamos! 🦅🔥 pic.twitter.com/6wd6qILcIg — Club América (@ClubAmerica) August 10, 2025