El último año ha golpeado a las “Águilas” del América. Después de sumar su quinto fracaso, a los dirigidos por André Jardine solamente les queda una solitaria esperanza: levantar el título del Apertura 2025.

Sin embargo, considerando el desempeño que en los últimos meses han firmado los azulcremas, coronarse en el torneo es un escenario que solamente sería probable en un 30 por ciento, de acuerdo a la Inteligencia Artificial.

“Es muy probable que América pelee nuevamente por los primeros lugares y busque la Liguilla. Si logra retomar el ritmo y los refuerzos aportan de inmediato, el equipo puede estar bien consolidado de cara a las fases finales. Sin embargo, el calendario es exigente y la competencia en Liga MX —como lo demuestra el arranque dominante de Tigres— no da respiros”, aseveró la IA de ChatGPT.

Si bien existe un 50 por ciento de probabilidad de que las “Águilas” nuevamente sean finalistas, para la Inteligencia Artificial pesan los tropiezos que han acompañado al equipo de Coapa en este último año. Incluso, no descarta que la escuadra sea eliminada antes de la Liguilla.

Este es el porcentaje completo que desglosó:

Campeón : 30 por ciento.

: 30 por ciento. Subcampeón : 20 por ciento.

: 20 por ciento. Semifinalista sin llegar a la final: 25 por ciento.

25 por ciento. Eliminado en cuartos o antes: 25 por ciento.

Lee también América, a rescatar el año; solo le queda ganar el Apertura 2025 de la Liga MX para reivindicarse

Regresaron de un certamen internacional nuevamente con las manos vacías. Foto: Club América

¿Qué sigue para las "Águilas" del América en el Apertura 2025?

Tras enfrentarse a los “Gallos Blancos” de Querétaro en la Jornada 4 del Apertura 2025, el camino de los azulcremas continuará contra Tigres, Atlas, Pachuca, Chivas y Rayados.

Estos cinco compromisos abarcan hasta mediados de septiembre, momento en el que se dispute la Jornada 9 del actual certamen.

Lee también América sufre por bajas y lesiones; vive su peor año desde la llegada de André Jardine