Una de las novelas del América en este Apertura 2025 es la continuidad de Brian Rodríguez en la escuadra, ya que el futuro del atacante uruguayo parecía estar lejos de Coapa, pero todo apunta a que el Rayito busca quedarse en las Águilas para pelear su lugar en la selección de Uruguay para 2026.

En los últimos días se han reportado ofertas por Brian provenientes de Catar, pero parece ser que el futbolista no está totalmente convencido de cambiar de aires porque se acerca un año crucial para el charrúa e incluso tampoco saldría a una liga de mayor nivel.

De acuerdo con Ruben Rodríguez de Fox Sports, el Rayito no quiere irse del América porque podría poner en riesgo su convocatoria a La Celeste dirigida por Marcelo Bielsa, la cual se enfila para estar en el Mundial de 2026.

"Brian (Rodríguez) se quiere quedar en América, no quiere ir a Qatar. Evidentemente sabe que es un año bien importante para él. Quiere salir a una liga de mayor nivel y buscaría salir hasta después del Mundial porque sabe que este año es fundamental para él", comentó en La Última Palabra.

"Brian (Rodríguez) se quiere quedar en América, no quiere ir a Qatar. Evidentemente sabe que es un año bien importante para él. Quiere salir a una liga de mayor nivel y buscaría salir hasta después del Mundial porque sabe que este año es fundamental para él"

¿Cómo va la renovación de Brian con el América?

Al extremo uruguayo le queda un año de contrato con los azulcremas, por lo que la directiva ya trabaja con el futbolista y su agente para buscar extender su vínculo, pero esas negociaciones han estado complicadas.

El periodista antes mencionado también reveló que se le ofreció un aumento salarial de entre el 15 y 20 por ciento, pero esa oferta le habría parecido poco al representante del jugador. Además, le ofrecieron dos años más de contrato.

"Está buscando renovar con América, quiere renovar con Américay el club le hizo una propuesta de entre el 15-20 por ciento de aumento salarial que les pareció poco, sobre todo al representante, y un contrato de dos años. Tiene un año más, serían dos años más (hasta junio de 2028)", aseguró.

La llegada de Allan Saint-Maximin pone en riesgo la continuidad en el cuadro titular del uruguayo, pues Rodríguez y el francés juegan en el mismo costado.