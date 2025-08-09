Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 4 del Apertura 2025; HOY, sábado 9 de agosto

Este sábado continúa la actividad de la jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con tres partidos, de los cuales dos serán transmitidos por televisión abierta. El más atractivo lo protagoniza el América, que está obligado a ganar después de sumar un nuevo fracaso internacional en la Leagues Cup.

Después del parón por la fase de clasificación de la Leagues Cup, los equipos del futbol mexicano retoman el campeonato local.

El América de André Jardine recibe a los Gallos Blancos del Querétaro en el estadio Ciudad de los Deportes. Por ahora el conjunto azulcrema está invicto en el Apertura y todo indica que así seguirá, ya que su rival de turno ocupa el último lugar de la tabla de posiciones, producto de tres derrotas en los primeros partidos.

Más tarde en el estadio El Encanto, el Mazatlán recibirá a los Xolos de Tijuana. Ambos llegan a este partido con 4 unidades.

Finalmente, el Atlas recibirá en el estadio Jalisco al Pachuca, en un duelo de realidades opuestas. Mientras la Academia no pasa por su mejor momento, los Tuzos ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones con 3 victorias en 3 partidos del Apertura 2025, y son uno de los cuatro equipos clasificados a los cuartos de final de la Leagues Cup.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de este sábado.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA JORNADA 4 DEL APERTURA 2025 ESTE SÁBADO 9 DE AGOSTO?

América vs Querétaro

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Mazatlán vs Tijuana

Hora: 21:00 horas

Transmisión: Azteca 7 y TUBI

Atlas vs Pachuca

Hora: 21:05 horas

Transmisión: ViX

