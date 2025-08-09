América vs Querétaro: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 9 de agosto

Luego de quedar eliminados de la Leagues Cup, América regresa a la actividad de la Liga MX, en casa, frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

En actividad de la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, los azulcrema reciben en el estadio Ciudad de los Deportes al cuadro queretano que llega como víctima a este enfrentamiento.

Lee también América, a rescatar el año; solo le queda ganar el Apertura 2025 de la Liga MX para reivindicarse

Las Águilas no lograron avanzar a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, sumando así un nuevo fracaso en el plano internacional. Lo único que les queda en este año es el certamen local.

Actuales subcampeones de la Liga MX, los azulcrema no han podido ganar nada en este 2025. La Copa de Campeones de la Concacaf, el boleto al Mundial de Clubes, el Clausura 2025, el Campeón de Campeones y recientemente la Leagues Cup, son los títulos que ha dejado escapar el cuadro de Coapa.

Las Águilas llegan en sexto lugar con cinco puntos. Un triunfo y dos empates es lo que suma el equipo de André Jardine en este arranque del torneo Apertura 2025.

Lee también América sufre por bajas y lesiones; vive su peor año desde la llegada de André Jardine

¿Cuándo y dónde ver el América vs Querétaro?

El encuentro de las Águilas del América podrá ser visto en televisión abierta. Aquí te contamos los detalles para ver el choque de los azulcrema frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Fecha: Sábado 9 de agosto.

Horario: 19:00.

Transmisión: Canal 5 y TUDN.

Lee también Raúl Jiménez anota de tiro libre con el Fulham; así fue el gol del mexicano