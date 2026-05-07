Fede Valverde termina en el hospital tras pelea con Tchouaméni

Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni incrementaron este jueves su clima de tensión en el vestuario del Real Madrid, a tres días del clásico ante el FC Barcelona, con una discusión entre ambos que acabó con el uruguayo en el hospital, por, según dijeron fuentes del club a EFE, un incidente fortuito provocado por un resbalón en plena discusión.

Valverde, segundo capitán del equipo merengue, se escurrió y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas. El futbolista acudió al hospital como parte del protocolo por este tipo de situaciones y regresó a su domicilio.

Tras lo ocurrido, el club investiga el incidente para tomar las medidas disciplinarias oportunas.

Este fue el segundo encontronazo en 24 horas entre ambos futbolistas, que durante el entrenamiento del miércoles se encararon después de un lance del juego. Ambos se empujaron y después continuaron el enfrentamiento en el vestuario con una fuerte discusión, avanzó el diario Marca.

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Y este jueves, tras negarse el saludo, hubo una nueva discusión entre ellos y, según el citado diario deportivo, incluso tuvo que intervenir el director general del club, José Ángel Sánchez.

Los jugadores del Real Madrid no viven un buen momento. Ni dentro del terreno de juego, donde este domingo podrían confirmar con un empate o una derrota ante el Barcelona que completarán su segunda temporada sin títulos, ni fuera, donde los incidentes se suceden en la última semana.

A los dos últimos con el francés Tchouaméni y el uruguayo Valverde en el foco, se suman otros episodios recientes, como el protagonizado por Álvaro Carreras y el alemán Antonio Rüdiger y en el que el segundo habría propinado un bofetón al primero en el vestuario y al que se refirió el lateral izquierdo en un comunicado: "Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado".

Esta semana, el francés Kylian Mbappé también tuvo que recurrir a un comunicado de su entorno para responder a las criticas por irse a descansar a París y a Cerdeña mientras se recupera una lesión.

"Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un periodos de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".

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Además, el entrenador, Álvaro Arbeloa, trata con otro asunto incómodo en el que el protagonista es Dani Ceballos, a quien no ha convocado en los dos últimos encuentros por motivos técnicos.

Sus explicaciones, en ambos casos, no fueron muy precisas: "Traigo siempre a los que creo oportuno", dijo después del choque ante el Betis. "Lo que pasa dentro del vestuario, queda dentro", afirmó antes del duelo contra el Espanyol.

El último capítulo entre Valverde y Tchouaméni es uno más dentro de una temporada inestable del Real Madrid sobre el césped y en el vestuario. A menos de tres días de disputar el clásico, los problemas se le acumulan a Arbeloa, que este sábado atenderá a los medios de comunicación en una rueda de prensa.