José Mourinho lanza advertencia sobre Allan Saint-Maximin; no llega con las mejores recomendaciones al América

El América se encuentra participando en la Leagues Cup 2025, donde todavía se mantiene con la esperanza de avanzar a la siguiente ronda.

Las Águilas aún no conocen la derrota en el torneo de la Concacaf, luego de las primeras dos jornadas, aunque apenas suman tres de los seis puntos posibles.

El conjunto de Coapa empató con Real Salt Lake (2-2) y con Minnesota United (3-3), pero perdió (1-3) con los primeros en la tanda de penaltis y se impuso a los segundos (8-7) desde los once pasos.

Por tal motivo, las esperanzas azulcremas se mantienen vivas para poder clasificar a los cuartos de final como uno de los mejores cuatro equipos de la Liga MX.

¿El francés Allan Saint-Maximin será nuevo jugador del América? André Jardine rompió el silencio

Mientras el América lucha por tener una participación más que digna en la Leagues Cup, su directiva trabaja para seguir reforzando al plantel antes del cierre de mercado de transferencias veraniego.

Se espera que en los próximos días las Águilas hagan oficial la contratación de Allan Saint-Maximin, quien se convertiría en su refuerzo bomba para el Apertura 2025.

El atacante francés, de 28 años, estaría llegando al conjunto azulcrema para ser una pieza más que importante en la ofensiva.

¿Qué advertencia lanzó José Mourinho sobre Allan Saint-Maximin antes de su llegada al América?

Sin embargo, el ex del Newcastle United de la Premier League no llega al América con las mejores recomendaciones.

Su último director técnico, José Mourinho, ha sido un duro crítico de Allan Saint-Maximin y ya advirtió sobre su poco profesionalismo durante la etapa que lo dirigió en el Fenerbahce de la Superliga de Turquía.

“En los últimos tres meses jamás lo he visto entrenar cuatro días seguidos al mismo nivel que sus compañeros. Cuando un futbolista trabaja bien, se esfuerza, entrena a diario y está en forma, puede subir las escaleras, no necesita ascensor”, se burló The Special One.

Las palabras del exitoso entrenador portugués no pasaron desapercibidas por el nacido en Francia, quien no dudó en poner un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Se necesita más que esto para vencerme. Cuando una mentira toma el ascensor, la verdad toma las escaleras; tarda más, pero siempre llega al final. Las mentiras producen flores, pero no frutos”; sentenció Allan Saint-Maximin.

Fiel a su polémico estilo, José Mourinho volvió a lanzarse contra el habilidoso futbolista francés.

“No sabía que Saint-Maximin tuviera talento para la poesía, yo tampoco soy malo en ese aspecto”, mencionó el ganador de dos UEFA Champions League.