Más Información

Piloto de Nascar sufre grave accidente en festejo de su victoria; fue llevado de emergencia al hospital

Piloto de Nascar sufre grave accidente en festejo de su victoria; fue llevado de emergencia al hospital

Carlos Hermosillo defiende a Nicolás Larcamón; arremete contra Vicente Sánchez

Carlos Hermosillo defiende a Nicolás Larcamón; arremete contra Vicente Sánchez

David Faitelson tunde a afición del América tras llegada de Allan Saint-Maximin; “Exagerado recibimiento, no es Keylor Navas ni Aaron Ramsey”

David Faitelson tunde a afición del América tras llegada de Allan Saint-Maximin; “Exagerado recibimiento, no es Keylor Navas ni Aaron Ramsey”

Edson Álvarez, sin minutos en el último juego de pretemporada del West Ham; ¿Se avecina su salida?

Edson Álvarez, sin minutos en el último juego de pretemporada del West Ham; ¿Se avecina su salida?

Se retrasa el inicio del partido entre América y Querétaro por tormenta eléctrica; esperan que la lluvia se aleje del estadio

Se retrasa el inicio del partido entre América y Querétaro por tormenta eléctrica; esperan que la lluvia se aleje del estadio

El duelo entre América y Querétaro en el estadio Ciudad de los Deportes se retrasará por condiciones climatológicas.

Por medio de un comunicado, la Liga MX informó que el encuentro comenzará más tarde. Se espera que inicie a las 19:30 horas.

Lee también

"La Liga MX informa que bajo la recomendación de Protección Civil, el partido de la Jornada 4: América vs Querétaro retrasará su inicio por la tormenta eléctrica sobre las inmediaciones del estadio Ciudad de los Deportes.

Esperaremos el visto bueno de las autoridades para el arranque del juego. La seguridad de todos los asistentes es prioritaria", informaron en redes sociales.

Lee también

Las Águilas del América reciben esta tarde a los Gallos Blancos de Querétaro en actividad de la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro estaba programado a las 19:00 horas.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios