Mateo Chávez debuta con asistencia en la Eredivisie; AZ Alkmaar goleó al Groningen

La temporada 2025 de la Eredivise arrancó este fin de semana, y este domingo el AZ Alkmaar recibió en su casa al Groningen, donde el mexicano Mateo Chávez debutó con una asistencia en la goleada de su equipo.

Chávez ha formado parte del cuadro neerlandés desde hace tres meses. El lateral mexicano fue fichado por el AZ en el pasado mes de mayo, movimiento que se hizo oficial cuando las Chivas quedaron fuera de la liguilla del Clausura 2024.

El canterano rojiblanco tuvo un verano increíble, pues además de concretar su llegada a Europa, también formó parte de la Selección Mexicana campeona de la Copa Oro 2025, donde mostró su grandes virtudes recorriendo la banda izquierda.

Así fue la asistencia de Mateo Chávez

Este domingo llegó el debut oficial del "Tiloncito" con el AZ Alkmaar, el cual se dio cuando ingresó al campo al minuto 77 del partido.

El mexicano mostró su calidad en los poco más de 17 minutos que jugó frente a su afición, y muestra de ello fue la asistencia que firmó en la recta final del encuentro. Mateo recibió el esférico al espacio, lo condujo unos metros, encaró a dos defensores y mandó una diagonal que encontró a Troy Parrot.

Parrot recibió el balón y se encargó de mandarlo al fondo de la red con una exquisita definición. Después de la anotación, el mexicano y el inglés festejaron con sus aficionados y el resto de sus compañeros.

Mateo Chávez y el AZ Alkmaar tienen su siguiente duelo el próximo jueves 13 de agosto, donde enfrentarán al Vaduz en la tercera ronda de clasificación de la Conference League.