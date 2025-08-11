Ruso Zamogilny protagoniza conmovedor momento; regala su chamarra a pequeño aficionado para que se protegiera de la lluvia

El América sufrió, pero consiguió derrotar (1-0) al Querétaro en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Con una solitaria anotación de Dagoberto Espinoza en apenas el minuto 6 del partido, las Águilas sumaron su segundo triunfo en el naciente torneo el futbol mexicano.

El conjunto de André Jardine sumó tres valiosos puntos para mantenerse en los primeros lugares de la tabla general.

Además, la escuadra de Coapa consiguió mantener el invicto luego de las primeras cuatros fechas del certamen.

Junto con Cruz Azul, Tigres y Pachuca, el América es el único equipo que todavía no sabe lo que es perder.

A pesar de que no mostró su mejor versión ante los Gallos Blancos, las Águilas le regalaron una alegría a la afición azulcrema que aguantó la tormenta que se presentó en el estadio Ciudad de los Deportes y que obligó a que se retrasara casi dos horas.

Sin embargo, los seguidores del equipo de Coapa resistieron a la fuerte lluvia, a los truenos y decidieron permanecer en el inmueble de la colonia Noche Buena.

Para su fortuna, el América no les falló y se comportó a altura, al menos porque rescató el resultado ante los Gallos Blancos.

Ruso Zamogilny protagoniza conmovedor momento al obsequiarle su chamarra a un aficionado

Uno de los momentos que se vivieron durante el partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX fue uno que protagonizó Damián Zamogilny en las tribunas.

El Ruso se encontraba presente en el inmueble azulcrema, como parte de la transmisión de TUDN, y protagonizó una emotiva acción.

El actual analista de Televisa no dejó pasar la oportunidad de regalarle su chamarra a un pequeño aficionado que se encontraba en las gradas para que se pudiera cubrir de la intensa lluvia.

El conmovedor momento del Ruso Zamogilny quedó en un video publicado en las redes sociales de La Octava Sports.

De inmediato, la acción del exfutbolista argentino desató la locura en su cuenta oficial de X, donde generó opiniones divididas.