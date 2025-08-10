Más Información

Pumas deja escapar la victoria ante Necaxa; la falta de contundencia le pasa factura en casa

Pumas deja escapar la victoria ante Necaxa; la falta de contundencia le pasa factura en casa

Giorgos Giakoumakis deja Cruz Azul y jugará en Grecia; el 'Toro' Fernández regresa al ataque

Giorgos Giakoumakis deja Cruz Azul y jugará en Grecia; el 'Toro' Fernández regresa al ataque

Narrador estrella de TNT Sports deja la compañía; sigue los pasos de Marion Reimers

Narrador estrella de TNT Sports deja la compañía; sigue los pasos de Marion Reimers

Liga MX: Santos Laguna vs Chivas – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025

Liga MX: Santos Laguna vs Chivas – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025

Keylor Navas debuta con Pumas en el estadio Olímpico Universitario; la afición responde en su presentación

Keylor Navas debuta con Pumas en el estadio Olímpico Universitario; la afición responde en su presentación

Los cambios en las cadenas de televisión deportivas en México continúan en este 2025, un año que ha visto salir a varios conductores, reporteros y periodistas famosos y talentosos de distintas empresas.

Estos movimientos, que han generado sorpresa entre los televidentes, sumaron este domingo una nueva baja en una de las compañías más fuertes con derechos de transmisión de la Champions League y la Premier League.

Lee también

Se trata de TNT Sports, que luego de perder a Marion Reimers, ahora sufrió la salida de Ricardo Munguía, una de las voces más reconocidas de la cadena, quien se despidió mediante redes sociales.

"Luego de cuatro años de grandes experiencias, muchos partidos, programas y emociones, he decidido terminar mi ciclo en TNT Sports. Gracias también a todos mis compañeros por esta increíble aventura. Me voy con la satisfacción de saber que entregué todo mi profesionalismo y pasión durante estos años. Me quedo con grandes amistades y fabulosos recuerdos. ¡GRACIAS, TNT SPORTS!", escribió, generando una enorme cantidad de comentarios.

Lee también

Munguía, quien en el pasado formó parte del equipo de Fox Sports, compartirá en los próximos días noticias sobre su futuro, lo que ha generado gran expectativa entre los usuarios.

Google News

Noticias según tus intereses

Comentarios