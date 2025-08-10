Narrador estrella de TNT Sports deja la compañía; sigue los pasos de Marion Reimers

Los cambios en las cadenas de televisión deportivas en México continúan en este 2025, un año que ha visto salir a varios conductores, reporteros y periodistas famosos y talentosos de distintas empresas.

Estos movimientos, que han generado sorpresa entre los televidentes, sumaron este domingo una nueva baja en una de las compañías más fuertes con derechos de transmisión de la Champions League y la Premier League.

Se trata de TNT Sports, que luego de perder a Marion Reimers, ahora sufrió la salida de Ricardo Munguía, una de las voces más reconocidas de la cadena, quien se despidió mediante redes sociales.

"Luego de cuatro años de grandes experiencias, muchos partidos, programas y emociones, he decidido terminar mi ciclo en TNT Sports. Gracias también a todos mis compañeros por esta increíble aventura. Me voy con la satisfacción de saber que entregué todo mi profesionalismo y pasión durante estos años. Me quedo con grandes amistades y fabulosos recuerdos. ¡GRACIAS, TNT SPORTS!", escribió, generando una enorme cantidad de comentarios.

Munguía, quien en el pasado formó parte del equipo de Fox Sports, compartirá en los próximos días noticias sobre su futuro, lo que ha generado gran expectativa entre los usuarios.