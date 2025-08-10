Cuauhtémoc Blanco anota espectacular gol en partido de leyendas ante Chivas; los jugadores rojiblancos no lo podían creer

El estadio Fernando Valenzuela de Hermosillo, Sonora, fue escenario hace unas horas de una auténtica fiesta para los amantes del futbol, quienes por más de dos horas, fueron testigos de un enfrentamiento con gran rivalidad.

Con localidades agotadas, los fanáticos vivieron intensamente una nueva edición del Clásico Nacional entre leyendas de América y Chivas, quienes se entregaron en la cancha, ofreciendo un gran espectáculo.

Lee también Guillermo Ochoa habría sido rechazado por un histórico de España; aseguran que no le contestaron

Con un toque de nostalgia, pasión y corazón, figuras de ambas instituciones mostraron su mejor versión, terminando con un cerrado (2-1), en el que Cuauhtémoc Blanco se robó todas las miradas.

El mítico número diez del Club América, impulsado por la grada, fue capaz de mostrar su talento y regalar un auténtico golazo, que provocó que compañeros y afición lo aplaudieran de pie.

Lee también Mateo Chávez debuta con asistencia en la Eredivisie; AZ Alkmaar goleó al Groningen

Blanco, quien vistió la camiseta de la Selección Mexicana, aprovechó la floja marcación defensiva y, con un disparo bombeado, dejó sin oportunidad al arquero rival pasada la media hora de juego.

El gol del atacante mexicano, llegó a las redes sociales y poco tiempo tardó para volverse viral, recibiendo una gran cantidad de comentarios por parte de lo usuarios, quienes recordaron el mejor memento de Blanco con la camiseta azulcrema.

@futblog_ Cuauhtémoc Blanco en modo legendario. Pasan los años y el amor al futbol y el toque no se pierde, la afición mexicana no olvida al CUAU y él no defrauda, sigue teniendo esa picardía y técnica que lo hicieron famoso. Hoy juega en partidos homenaje, de leyendas, contra la Chivas incluso con jugadores que apenas se retiraron, pero la estrella sigue siendo Cuauhtémoc Blanco Bravo. Ya había anotado un golazo contra el Guadalajara en Mexicali y ahora en Hermosillo Sonora. Genio y figura, CRACK. ♬ AURA - Ogryzek

Luego del partido, que permitió a viejas generaciones ver de nuevo a los exfutbolistas, los elementos de ambos clubes no dudaron en compartir un momento con los seguidores, tomándose fotografías y firmando autógrafos.