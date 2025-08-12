Atlas confirma regreso de Diego Cocca; el argentino sustituye a Gonzalo Pineda en el banquillo rojinegro

El Atlas se quedó sin director técnico de manera sorpresiva, luego de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX.

De acuerdo con el comunicado oficial de la directiva rojinegra, Gonzalo Pineda tomó la decisión de renunciar a su cargo “con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento”.

La salida del Gonzo se dio después de que los Zorros perdieran (0-3) con el Pachuca en el estadio Jalisco.

Sin embargo, esta significó apenas su segunda derrota en el naciente torneo, ya que habían comenzado de manera positiva con un triunfo (2-3) sobre el Puebla y con un empate (3-3) ante el Cruz Azul.

En la Fecha 3, perdieron (3-1) contra el Monterrey, por lo que sumaban cuatro de los 12 puntos disponibles.

Aunque, en la Leagues Cup se llevaron una dolorosa decepción, ya que sufrieron tres descalabros (Inter Miami, Orlando City y Atlanta United) y no pudieron sumar ni un solo punto.

Con el “firme objetivo de potenciar al máximo a nuestra plantilla”, la directiva del Atlas apostó por un viejo conocido, aquel con el han tenido su éxito más reciente: Diego Cocca.

A través de sus redes sociales, el conjunto tapatío hizo oficial el regreso del director técnico argentino, con quien conquistaron el bicampeonato de la Liga MX hace tres años.

“Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Nadie mejor que tú sabes que esto No Se Explica, Se Siente. Bienvenido a casa, Diego Cocca”, publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Bienvenido a casa, Diego Cocca. ❤️🖤 pic.twitter.com/U9FAQ5L1dS — Atlas FC (@AtlasFC) August 12, 2025

De igual forma, en el comunicado, resaltan la importancia de contar con alguien que dimensione lo que es defender los colores de este equipo.

Cabe recordar que esta será su tercera etapa con los Zorros; la primer como jugador y la segunda como cabeza del cuerpo técnico.

“La actual designación responde a una profunda evaluación y a la convicción de incorporar un liderazgo con probada capacidad y un total entendimiento de lo que significa representar a Atlas FC”, compartió la dirigencia del club rojinegro.