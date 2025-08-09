Este equipo va en serio y, en cada oportunidad que tiene, lo sigue demostrando. Con demasiada contundencia, el Pachuca derrotó (0-3) al Atlas en el estadio Jalisco y sumó tres puntos que lo mantienen como el superlíder del Apertura 2025 de la Liga MX.

Los Tuzos únicamente necesitaron de medio tiempo para adjudicarse la victoria en el estadio Jalisco.

Gastón Togni (9'), Daniel Aceves (23') y Sergio Barreto (41') fueron los autores de las anotaciones que le dieron el triunfo, como visitante, al conjunto hidalguense.

Durante la primera parte, los dirigidos por Jaime Lozano impusieron condiciones y no permitieron que los Rojinegros pudieran reaccionar, ni las manos lograron meter.

Todo parecía indicar que los de la Bella Airosa no tendrían piedad de su rival y les propinarían una goleada de escándalo.

Sin embargo, para el segundo tiempo, el Pachuca bajó las revoluciones, consciente de que las tres unidades ya las tiene amarradas.

El Jimmy realizó modificaciones y le dio descanso a sus mejores jugadores, quienes cuentan con un fuerte ajetreo entre la Liga MX y la Leagues Cup.