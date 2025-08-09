Con poco futbol y cero espectáculo, las Águilas del América se impusieron (1-0) en casa frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Después de un retraso de una hora y media por tormenta eléctrica, comenzó el partido, pero la recompensa para los 23 mil 695 aficionados que esperaron pacientes por su equipo, fue mínima.

El equipo de André Jardine sigue sin mostrar su mejor versión, pero salvaron el invicto y ya suman ocho puntos en este inicio del torneo Apertura 2025.

Dagoberto Espinoza fue el héroe inesperado de unas Águilas que no despiertan en ofensiva. El lateral mexicano al minuto 6 abrió el marcador con una gran jugada individual.

Al minuto 42, Henry Martín falló un penalti; Guillermo Allison detuvo el disparo de La Bomba. El delantero mexicano no pasa su mejor momento y no ha podido estrenarse con su nuevo dorsal 9.

Las Águilas jamás corrieron peligro, pero tampoco crearon mucho en el arco de Guillermo Allison que fue el encargado de que evitar que los azulcrema ampliaran su ventaja en par de jugadas.

La desesperación de su afición se vio manifestada con abucheos y rechiflas cuando el balón únicamente circulaba sin mayor intensidad. América ganó, pero sigue sin convencer y su afición se lo hizo saber.