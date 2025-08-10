Atlas y Pachuca se enfrentan en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX, sobre la cancha del estadio Jalisco.

Los Rojinegros reciben a los Tuzos en el inmueble tapatío, con el objetivo de quitarle el invicto y de evitar que siga en lo más alto de la tabla general.

Los dirigidos por Gonzalo Pineda buscará su segunda victoria en el torneo para mantenerse dentro de la zona de clasificación.

Además, tratarán de obtener un nuevo triunfo, ya que llegan a este compromiso con dos juegos en fila sin poder sumar de a tres, luego de que empataron (3-3) con Cruz Azul y perdieron con el Monterrey (3-1).

Sigue aquí el minuto a minuto del Atlas vs Pachuca de la Liga MX

Liga MX: Atlas vs Pachuca – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2025




















