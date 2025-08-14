Más Información

México debutó con derrota ante China Taipei en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; el sábado jugarán contra Puerto Rico

Chino Huerta enfrentará a Orbelín Pineda por un lugar en la Conference League; conoce la fecha

Federico Chingotto sobre ser el mejor ranqueado de la Pro Padel League en Guadalajara; “Voy a cumplir esa expectativa”

Allan Saint-Maximin manda contundente mensaje; "América es el Real Madrid del continente"

WWE firma a nueva estrella mexicana para sus eventos; ya presume su mercancía en su sitio web

Las Águilas del América sumaron hace unos días a su plantilla al atacante francés Allan Saint-Maximin, exjugador del Newcastle United, quien se mostró orgulloso de vivir una nueva etapa en México.

El ofensivo, quien ya se puso a las órdenes de André Jardine, compartió en sus primeras horas en el país lo importante que fue recibir una oferta de los azulcremas, uno de los equipos protagonistas de la Liga MX.

Con esa emoción, y durante una entrevista con el club, Saint-Maximin no dudó en lanzar una gran comparación y asegurar que llegó al Real Madrid del continente.

"Sé que es el equipo más grande en América, es el Real Madrid de América. Entonces, es muy importante para mí llegar a este equipo. Estoy muy contento y busco estar listo lo más pronto posible para jugar", comentó.

Allan Saint-Maximin, quien espera debutar pronto con el equipo de Coapa, aprovechó la oportunidad para hablar del recibimiento de la afición, mismo que consideró el mejor de su carrera.

"Para ser honesto, pienso que es la mejor bienvenida de mi vida. La bienvenida fue como si fuera el rey de la ciudad. No tengo suficientes palabras de agradecimiento para los fans por darme esta bienvenida. En verdad, espero ser capaz de regresárselas cuando juegue", finalizó.

