México va por el bicampeonato mundial en Flag Football; horarios y canales para ver EN VIVO la final de los World Games 2025 ante Estados Unidos

México jugará ante Estados Unidos en la final de Flag Football femenil en los World Games 2025 que se celebran en Chengdu, China. El representativo tricolor buscará el bicampeonato tras haberse llevado el oro en la edición del 2022 que se llevó a cabo en Birminghan, Alabama.

Comandadas por la quarterback Diana Flores, la selección mexicana intentará romper el empate histórico ante el conjunto de las barras y las estrellas. México y Estados Unidos presumen un oro en este disciplina y la final colocará al equipo ganador como líder absoluto en preseas doradas en los World Games.

México suma un paso perfecto en esta edición de los World Games. En la fase de grupos derrotaron a Japón (41-24), Italia (46-7) y Gran Bretaña (34-13). En cuartos de final dieron cuenta de la anfitriona China (40-0). En la antesala de la final, derrotaron a Canadá (25-13), en el compromiso más cerrado del certamen para las mexicanas.

Mucho éxito a nuestra Superpoderosa Diana Flores y a la Selección Nacional de flag football en sus cuartos de final ante China en los World Games de Chengdu. ¡Con todo, México! 🇲🇽🦅 pic.twitter.com/Vulvr8WH5d — Club América Femenil (@AmericaFemenil) August 16, 2025

Lee también Inspirada en María Félix; Gala Montes se declara lista para pelear contra Alana Flores en Supernova Orígenes

El propósito de los World Games es darle un espacio a disciplinas que no están contempladas dentro del programa olímpico. Para la edición del 2025 se incluyó en el programa deportes como el Flag Football, boliche, squash, ráquetbol, muay thai y competencias de porristas, entre muchas otros.

Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el Flag Football será parte del programa porque esta edición de los World Games a la vez es último “ensayo” antes de unirse al olimpismo. La NFL aprobó la participación de sus jugadores en la justa veraniega del 2028.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la final de Flag Football femenil entre México y Estados Unidos este sábado 15 de agosto?

México y Estados Unidos competirán en Chengdu por la medalla de oro en Flag Football femenil, a la vez que la jerarquía en los World Games ya que se romperá el empate entre ambos países en cuanto a medallas de oro en esta disciplina refiere.

Lee también El Escorpión Dorado se inspira en Julio César Chávez; promete vencer a Franco Escamilla

Final Flag Football femenil: México vs Estados Unidos