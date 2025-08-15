El Escorpión Dorado se inspira en Julio César Chávez; promete vencer a Franco Escamilla

A solo dos días de su esperado combate, el Escorpión Dorado aseguró que está motivado y listo para subir al ring ante Franco Escamilla en Supernova Orígenes 2025. El creador de contenido, conocido como “el Dios del Internet”, confía en su preparación para imponerse al comediante en el Palacio de los Deportes.

Su inspiración para este reto no es menor: Julio César Chávez. El Escorpión confesó que observó y aprendió del "César del Boxeo” su técnica, movimiento en el ring y capacidad de reaccionar bajo presión. Todo esto lo llevó a viajar a Tijuana para entrenar directamente con la leyenda del boxeo mexicano.

“Pues hay que estar entrenando diario cabrón, pero bueno, yo como soy un Dios, me aplicaba una vez al mes con eso la hice”, comentó a la prensa con su característico humor.

Sobre su experiencia con Julio César, fue claro: “Julio César es de huevos, el cabrón es a toda madre… Tiene todas las condiciones para enseñarte, es una pinche inspiración muy chingona”. El Escorpión destacó el profesionalismo y energía del excampeón.

En ese aspecto, reveló que la lección más valiosa fue el gancho de izquierda: “Me enseñó a girar la cintura, a darle con todo el pinche cuerpo… Y se ha portado de huevos conmigo”.

El hermano de Werevertumorro adelantó que no buscará un nocaut inmediato, pues quiere darle espectáculo a la afición. “Le voy a pegar quedito (a Franco) para que no llore y que aguante los 4 rounds, obviamente lo voy a ganar por decisión unánime”, señaló.

Para él, más allá del show, hay un objetivo importante: inspirar. “Si puede un cabrón de 44 años como el pinche Franco Escamilla o una chamaca como Alana, pues yo me voy a meter también al deporte… El deporte salva vidas cabrón y eso es lo más importante”, dijo.

Con la cuenta regresiva en marcha, el Escorpión Dorado invitó al público a disfrutar del evento. “A huevo, ya falta nada cabrón… Llegó el día en que vamos a poder tener un evento chingón de estas características en México por primera vez”.

