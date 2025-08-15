Gala Montes se transforma en boxeadora y lanza reto a Alana Flores; “Me comprometí” para ganar en Supernova

A unos días de subirse al ring, Gala Montes no se guarda algo. La actriz y cantante está lista para enfrentarse a Alana Flores el domingo, en el Palacio de los Deportes, dentro del evento estelar de Supernova Orígenes. Consciente del reto, se dice emocionada, comprometida y confiada en que su preparación le bastará para imponerse en esta pelea de exhibición, que ha acaparado los reflectores mediáticos.

Montes aceptó que adentrarse en el mundo del boxeo fue más duro de lo que imaginó. “Es hasta que te subes un minuto al ring que te das cuenta lo cansado que es tener la condición para recorrer los pocos metros que abarca y golpear a tu oponente”, confesó, a EL UNIVERSAL Deportes.

El proceso ha sido desafiante, pero también transformador para ella. La disciplina y la constancia han sido sus aliadas: “Estoy súper feliz, súper satisfecha, súper orgullosa de mí misma por haberme parado todos los días a correr, a recibir golpes, a frustrarme, porque no me salían las cosas, pero a nunca darme por vencida, sobre todo”.

En su preparación, Gala ha ajustado cada detalle: Alimentación, rutinas y mentalidad. “Hace cuatro meses estaba de vacaciones, vivía la vida, no me paraba temprano, no entrenaba”, reveló.