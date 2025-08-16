Más Información

Hijo del Vikingo retiene el Megacampeonato en Triplemanía XXXIII; venció a Dominik Mysterio, El Grande Americano y Dragon Lee

Hijo del Vikingo se mantiene como el megacampeón de Lucha Libre AAA tras ser el vencedor de la lucha estelar de. El estandarte de la Triple A puso a Dominik Mysterio contra la lona para la cuenta de tres y así defender con éxito su título.

Con el brazo en lo alto, el luchador poblano recibió el abucheo de una gran mayoría del público presente en la Arena Ciudad de México. Y es que en el cuadrangular participaron tres luchadores de WWE: Dragon Lee, El Grande Americano y el propio Dominik Mysterio. El megacampeón se impuso ante todas las adversidades para hacerse con el triunfo.

Aún cuando él no contaba con un grupo de aliados, como sí fue el caso de sus oponentes, una intervención fue la que le dio la victoria al mexicano. El ‘Fenomenal’ AJ Styles intervino cuando Mysterio estaba por terminar la lucha tras un 619 sobre Dragon Lee y una Frog Splash sobre la humanidad del miembro de la dinastía Muñoz.

Cuando el referee estaba a punto de dar las tres palmadas, un encapuchado con la máscara de Rey Mysterio Sr. — que Dominik ha usado desde el fallecimiento del mismo — apareció en el ring y atacó al Heredero del 619. Tras destaparse y revelar que se trataba de AJ Styles la Arena Ciudad de México explotó en júbilo. Con un Styles Clash, el estadounidense puso a Mysterio a merced del poblano que con su icónico Cuerno del Vikingo obtuvo la victoria.

Flammer retuvo el Reina de Reinas

La luchadora regiomontana, Flammer, obtuvo la que posiblemente haya sido la victoria más importante de su carrera tras retener el título Reina de Reinas en Triplemanía XXXIII.

La integrante de Las Tóxicas venció a Faby Apache y Natalia — integrante de la Dinastía Hart — en la lucha semifinal en la Arena Ciudad de México.

