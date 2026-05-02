Nelly Korda firma otra ronda perfecta y llega líder al día de campeonato en Mayakoba

La número uno del mundo, Nelly Korda, cerró su tercera ronda del LPGA Riviera Maya Open con un águila en la bandera del 18 y confirmó su liderato de cara al día de campeonato en Mayakoba.

Ver a la estadounidense desplegar su talento en el campo de golf El Camaleón es el recuerdo inolvidable que se llevarán los cientos de aficionados que disfrutan la segunda edición del torneo.

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Después de firmar su tarjeta del día con 5 golpes bajo par, Korda reconoció que “siempre es lindo terminar una ronda con un águila, estoy feliz con mi juego, jugué un golf sólido y salvé el par en el 9 que es el único momento donde la pasé mal”.

Este domingo, caminará los últimos 18 hoyos con la tailandesa Arpichaya Yubol, que festejará su cumpleaños junto a su máximo ídolo.

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De hecho, para la joven de 24 años jugar junto a Nelly ya es un sueño cumplido, aunque no niega que ser campeona sería la cereza en el pastel.

Gaby López, a pesar de tener una ronda complicada con un golpe sobre el par, se mantiene dentro del top 10 gracias al acumulado de -4.

Sus errores en los primeros 9 hoyos no le nublan la vista y, de cara al último día, aseguró que “jugué bien la mitad de la cancha, la otra no. Tuve buenos tiros, uno que fue muy agresivo y se me cerró la cara y fui al agua, pero la verdad es que peleé hasta el final, no me voy a rendir y voy a dar todo lo que tengo de mí”.

La mexicana lo tiene claro: “la calma paga, el torneo no acaba hasta el hoyo 72”.

Por su parte, Isabella Fierro bajó un lugar en la tabla de posiciones a pesar de cerrar su ronda con un birdie en el 18.

El torneo llega a su fin. En México, la número uno del mundo busca su tercera victoria de la temporada y el segundo consecutivo después de conquistar el primer Major del año.